Medeni durum istatistikleri kapsamında Aydın'da 570 bin evli vatandaş bulunuyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan “Medeni Duruma Göre Nüfus” verilerini yayımladı. Bu kapsamda 15 yaş üstü nüfus medeni durumuna göre Aydın’da 898 bin 631 kişinin 570 bin 885’i ile yüzde 63,5’i evli. 15 yaş üstü nüfus içinde hiç evlenmeyenlerin oranı ise yüzde 23,4 ile 209 bin 843 kişi, eşi ölenlerin oranı da yüzde 7,4 ile 66 bin 103 kişi, boşanmış olanların oranı yüzde 5,8 ile 51 bin 800 kişi olarak gerçekleşti.



"Eşi ölen kadınların oranı daha yüksek"

444 bin 795 kişi olan 15 yaş üstü erkek nüfusunun yüzde 64,5 ile 286 bin 994 kişisi evli, yüzde 28,1 ile 124 bin 834’ü hiç evlenmemiş, yüzde 5,4 ile 23 bin 960’ı boşanmış, yüzde 2 ile 9 bin 7’sinin ise eşi ölmüş.

453 bin 836 kişi olan 15 yaş üstü kadın nüfusunun yüzde 62,6 ile 283 bin 891 kişisi evli, yüzde 18,7 ile 85 bin 9’u hiç evlenmemiş, yüzde 6,1 ile 27 bin 840’ı boşanmış, yüzde 12,6 ile 57 bin 96 kişinin ise eşi ölmüş, olarak açıklandı.



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