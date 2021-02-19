Aydın'ın filede konuğu Sarıyer

13 şehidin katili işte o alçak!

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AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonun bitimine 2 hafta kala oynadığı 28 maçta 17 galibiyet, 11 mağlubiyetle 47 puan toplayıp Play-Off'u büyük oranda garantileyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın alt sıralardan kurtulmaya çalışan Sarıyer Belediyespor'u ağırlayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Ligde Aydın BŞB 7'nci, Sarıyer Bld ise 12'nci sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-02-19 11:09:42



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