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'Menülerde Coğrafi İşaretli Ürünler' konulu söyleşi gerçekleşti

İHA

'Menülerde Coğrafi İşaretli Ürünler' konulu söyleşi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Türk ve Dünya Mutfakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜDAM) tarafından düzenlenen 'Menülerde Coğrafi İşaretli Ürünler' konulu söyleşi, çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Söyleşiye, Didim MYO Öğr. Gör. Mehmet Taş, özel bir marketin Meyve ve Sebze Kategori Müdürü Birol Uluşan, Gastronometro Eğitim Kurumu Eğitmen Şeflerinden Murat İlke Özipek, Veysel Eren ve öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Mehmet Taş’ın üstlendiği söyleşide, coğrafi işaret kavramı, coğrafi işaretli ürünlerin menülerde kullanımı ile coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmine katkıları konuşuldu.

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