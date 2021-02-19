Haftasonları, otogar seferleri başladı

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, haftasonları otogara gitmekte zorlanan vatandaşlar için harekete geçti. Artık otogar güzergahında hizmet veren 1 numaralı şehiriçi otobüsü Cumartesi ve Pazar günleri de hizmet verecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasında şehirdışı otobüs seferleri devam ederken, Efeler’de otogara gidecek olan vatandaşların mağdur olmaması için otogar güzergahındaki 1 numaralı şehiriçi otobüsü haftasonları da hizmet vermeye başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın; “Kısıtlama dolayısıyla otogara gitmekte zorluk yaşayan vatandaşlarımızın ve haftasonu eğitim veren etüd merkezlerinin taleplerini de göz önünde bulundurarak, hafta sonu seferlerimize başladık. Otogar güzergahında hizmet veren 1 numaralı otobüsümüz, Cumartesi ve Pazar günleri Mimar Sinan Mahallesi ile Otogar güzergahında faaliyet gösterecek. Otobüslerimiz tekli saatlerde otogardan çiftli saatlerde ise Mimar Sinan’dan saat başı kalkarak vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.



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