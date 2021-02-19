Kuşadası’nda kedi kurtarma operasyonu Boş evde mahsur kalan kedi için kurtarma operasyonu

Kimsenin bulunmadığı yazlık bir evde mahsur kalan kedi, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Emniyeti’nin çabaları ile kurtarıldı. Aç ve susuz kalan kedi, Haybulans aracında sağlık kontrolünden geçirilerek karnı doyuruldu.

Kuşadası Yavansu Mahallesi Sakarya Sokak’ta yaşayan Turgut Çetin, kapısının önünde beslediği kediyi birkaç gün göremeyince endişelendi. Yan evden kedi miyavlaması duyması üzerine kedinin, sahibi yurt dışında yaşayan yazlık evde olduğunu anlayan Çetin, Kuşadası Belediyesi’nin iletişim merkezi olan Güvercin Masa’yı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi, vakit kaybetmeksizin Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçti.

Kedinin mahsur kaldığı eve giden Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Haybulans aracı ile Emniyet yetkilileri, evin yurt dışında yaşayan sahibine telefonla ulaşarak durumu aktardı. Ev sahibinin kediyi kurtarmak için eve girilmesine izin vermesi üzerine uzun uğraşlar sonucunda pencere açılarak kedinin dışarıya çıkması sağlandı. Açlıktan ve susuzluktan bitkin düştüğü gözlenen kedi, Haybulans aracında sağlık kontrolünden geçirilerek mama ve su verildi. Kedinin kurtarılmasıyla rahat bir nefes alan Turgut Çetin, Kuşadası Belediyesi’ne ve Emniyet yetkililerine teşekkür etti.



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