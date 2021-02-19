Dijital Tır 30 Mart’ta Aydın’a gelecek

13 şehidin katili işte o alçak!

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı Dijital Tır projesini hayata geçirirken, tır 30 Mart ile 02 Nisan tarihleri arasında Aydın’a da uğrayacak.

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