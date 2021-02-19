Kuşadası’nda hırsızlık şüphelilerine operasyon 4 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kuşadası’nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği hırsızlık operasyonunda çeşitli tarihlerde yapılan 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak 4 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 ve 9 Şubat tarihlerinde Camikebir Mahallesi’nde, 15 Şubat tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde, 17 ve 18 Şubat tarihlerinde İkiçeşmelik Mahallesi’nde meydana gelen 5 ayrı motosiklet hırsızlığı ve işyerinden hırsızlık ve ev hırsızlığı ile ilgili faillerin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen polis ekipleri olayların şüphelisi olarak 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polisteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak, cezaevine konuldu. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.