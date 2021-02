Ata tohumlarından hasat başladı

Balkondan düşünce her şey ortaya çıktı!

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın yerel Ata Tohumlarından elde ettiği genetiğiyle oynanmamış sebzelerin hasadına bu yıl da başladı. Dikimi Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazilerde yapılan sebzeler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan Halk Ege Et marketlerinde Aydınlılar ve İzmirlilerle buluşturulacak.

Doğal ve sağlıklı ürünler yetiştirmenin yanı sıra atalarımızdan kalan genetik mirasların da geleceğe aktarılması için 2014 yılından bu yana aralıksız uygulanan "Ata Tohumları Projesi" bu yıl da meyvelerini vermeye başladı. Büyükşehir'e ait arazilerde geçen aylarda domates, biber ve patlıcan dikimi yapılırken ilk sebzeler alınmaya başlandı. Ziraat mühendislerinin kontrolünde zirai ilaç kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle üretilen sebzeler, 15 şubesi bulunan Halk Ege Et marketlerinde atalarımızdan miras kalan sebzelerin tadını merak eden vatandaşların beğenisine sunulacak.

Yıllardır uygulanan projenin bir sonraki aşaması olan üretime ilk kez geçen yıl başladıklarını ve elde ettikleri sebzeleri Aydınlılar ve İzmirlilerle paylaşmanın mutluluğunu bu yıl da yaşadıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak günümüzün büyük sorunlarından bir tanesi. Tarım kenti Aydın'da kırsal kalkınmaya destek vermenin yanı sıra atalarımızdan miras kalan tohumlara da sahip çıkıyoruz. Bu tohumlardan elde edilen sağlıklı ve güvenilir sebzeleri de aracıları aradan çıkararak Halk Ege Et marketlerinde vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Aydın'ın geleneksel tarım uygulamalarıyla elde edilen sağlıklı ve güvenilir gıda konusunda da ilk sırada yer almasını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.