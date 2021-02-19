Horoz dövüştüren 27 kişiye toplam 121 bin lira ceza



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Germencik ilçesinde horoz dövüştüren 27 kişiye toplam 121 bin 77 lira ceza kesildi. Dövüştürülen 7 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'ndeki bir depoda horoz dövüştürüldüğünü belirledi. 17 Şubat akşamı depoya baskın düzenleyen ekipler, horoz dövüştürürken yakalanan 27 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 85 bin 5 TL, kumar oynamaktan da 36 bin 72 TL olmak üzere toplam 121 bin 77 TL ceza uyguladı.

Depo sahibi N.A. hakkında ise adli işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. 7 horoz ise, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2021-02-19 16:24:04



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