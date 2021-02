Ülkücü Şehit Çakıroğlu Nazilli’de Anıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen lokma hayrında 2015 yılında Ege Üniversitesi’nde çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve tüm ülkücü şehitler anıldı.

24 yaşında hayatını kaybeden Ege Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Ülkü Ocakları önünde düzenlenen lokma hayrından binlerce kişiye lokma dağıtıldı ve ülkücü şehitler için mevlit okutuldu. MHP Nazilli İlçe Başkanı H.Hasan Eren başta olmak üzere çok sayıda partili ve ülkücü gençlerin katıldığı etkinlikle ilgili konuşan Nazilli Ülkü Ocakları Başkanı M. Hüseyin Arıkan, yaptığı açıklamada, “Asırlardır her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış ve bu sebepten dolayı ecdadımızın bizlere emaneti olan cennet vatanımızın korunması, milletimizin birliği, bağımsızlık ve bölünmez bütünlüğümüzün mücadelesi her ferdin şeref borcudur. Allah rızasını gaye edinmiş, İslam ahlak ve fazileti ile yoğrulmuş, canlarının kanlarının son damlasına kadar vatan, bayrak, millet, devlet sevgisiyle büyüyen bizler yani Ülkücüler kainat var olduğu sürece var olacak, Yüce Türk milletinin sancaktarlığını yapacaktır. Devletinin bekası, milletinin bağımsızlığı, al bayrağın her daim gönderde dalgalanması için her an nöbetteyiz. Cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in izinde dün olduğu gibi bugünde kutlu mücadelemize devam edeceğiz. Devletimizin, milletimizin, vatanımızın, bayrağımızın varlığından rahatsız olanlara da asla fırsat vermeyeceğiz. 5 bin şehidiyle al bayrağa renk olan davamızda, yılmak bir adım geri atmak yoktur. Tıpkı ilk ülkücü şehidimiz Ruhi Kılıçkıran, tıpkı Dursun Önkuzu, tıpkı Ege’de bir yiğit olup destan yazan Fırat Yılmaz Çakıroğlu gibi. 2015 yılında Ege üniversitesinde eğitim hayatının baharında şehit edilen Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu Hakk’a yürüyüşünün senei devriyesinde rahmetle anıyorum. Üniversiteler kanların değil, gelecek için, ilim irfan için mürekkeplerin aktığı yer olmalıdır. Nazilli Ülkü Ocakları olarak bugün Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun Hakk’a yürüyüşünün senei devriyesi vesilesi ile kabrini ziyaret edip dualarla andık. Hem Şehit Kardeşimiz Fırat’ımız için hem de tüm şehit ve şühedalarımız için lokma hayrı yapıyor, kabirlerinde mevlid okutuyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun, tüm şehitlerimizin kabri nur, mekanları cennet olsun inşallah” dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.