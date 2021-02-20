Aydın’da 2020-2021 Av sezonu değerlendirildi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda 20202021 av sezonu değerlendirilerek, yemleme faaliyetleri değerlendirildi.

Şube Müdürü Ali Egemen İşcan başkanlığında, Av KorumaKontrol çalışmalarına katılan personel ile 20202021 av sezonu genel değerlendirmesi yapılarak, mevzuat, av koruma faaliyetlerinin genel işleyişi, performans ve yemleme faaliyetleri konuları değerlendirildi.

20212022 Av Sezonu Şube Müdürlüğü performans hedefleri belirlenerek, hazırlıklara başlandığı, koruma kontrol ve yaban hayatı destekleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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