Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

13 şehidin katili işte o alçak!

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde narkotik operasyonunda 120 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği uzun süredir takip ettiği uyuşturucu satıcısının evine sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile birlikte yakalanan M.U. isimli şüphelinin evinde Narkotik Polisi tarafından yapılan aramada yüklü miktarda satışa hazır halde 16 adet fişeklenmiş olarak satışa hazır halde toplam 120 gram esrar maddesi ile 1 adet Havalı Tabanca ele geçirildi.

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