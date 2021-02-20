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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Sybiha, Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti

İHA

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Sybiha, Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti

Bir dizi ziyaretler kapsamında Aydın’a gelen Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti.
Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve 23 antik kenti ve ören yerleri ile adeta açık hava müzesi olan Aydın, Ege’nin en büyük arkeoloji müzesiyle de vatandaşların dikkatini çekiyor. Bu kapsamda Aydın’a gelen Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti. Helenistik ve Roma dönemine ait eserleri inceleyen Sybhia’ya, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız eşlik etti. Ege’nin en büyük müzesi olma özelliğini taşıyan Aydın Arkeoloji Müzesi’ni çok beğendiğini ifade eden Büyükelçi Sybiha, Müdür Abdulbari Yıldız’ı da Ukrayna’ya davet etti. Aydın genelindeki antik kent ve örenyerleri ile ilgili bilgi alan Sybiha, Arkeoloji Müzesi’ne hayran kaldığını dile getirdi.
Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret eden Büyükelçi Sybiha, Helenistik ve Roma dönemine ait sikke basım tekniğini de öğrenerek, kendi hatıra sikkelerini de bastı.
Gerçekleştirilen ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Müze Müdürü Abdulbari Yıldız ise, nazik ziyareti için Büyükelçiye teşekkür ederek, Çoban Tanrısı olarak bilinen Pan’ın ve Aydın Arkeoloji Müzesi’nin sembolünün yer aldığı sikke ve anahtarlığı Büyükelçiye hediye etti. Hediyeleri kabul eden Büyükelçi Sybiha ise Ukrayna’nın tanıtım kitabını hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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