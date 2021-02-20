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SMA hastası Mustafa Duru'nun yüzü güldü

DHA

SMA hastası Mustafa Duru'nun yüzü güldü


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Germencik ilçesinde Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip1 hastası Mustafa Duru (3), engelli yürüteci ile mikro tekerlekli sandalyesine kavuştu.
Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan MuhammetYüksel Duru çifti, ikinci çocukları Mustafa'nın 6 aylıkken boynunu destek olmadan tutamadığını fark etti. Mustafa Duru'nun, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tahlil ve muyaneleri sonucunda, 'SMA Tip1' hastası olduğu belirlendi. Yatağa bağlı, karnından mideye uzanan hortumla beslenen Mustafa Duru'nun, tedavisi sürüyor. Ancak yürümekte zorlanan Mustafa Duru'nun, fiziksel fonksiyonlarının güçlenmesi için engelli yürüteci ve mikro tekerlekli sandalyeye ihtiyacı bulunuyor. Maddi durumu iyi olmayan Muhammed Duru, oğlunun ihtiyacı toplam 45 bin lira değerindeki yürüteç ve mikro tekerlekli sandalyeyi alabilmek için valilikten aldığı izinle, geçen 7 Ocak'ta yardım kampanyası başlattı.
Hayırseverlerin ilgi gösterdiği kampanya, 1 ay içerisinde tamamlandı. Mustafa Duru'nun fiziksel fonksiyonlarını güçlendirecek engelli yürüteci ve mikro tekerlekli sandalyeleri alındı.
Kurulan cihazları kullanan Mustafa Duru'nun mutluluğu yüzüne yansıdı.
Baba Muhammet Duru, "Birçok SMA hastası bu iki cihazı kullanıyor. Yürüteç oğlumun ayaklarını güçlendiriyor. Evde her gün belirli saatlerde kullandığı sürece fayda sağlayacak. Mikro tekerlekli sandalye ise kollarının güçlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Omuzlarının ve kollarının güçlenmesine neden olacak. Bu iki cihazıda kullanan aileler çok fayda sağladığını söylediler. Bu iki cihaz yurt dışından geldiği için döviz kuruna bağlı ve 40 bin liranın üzerinde bir maliyeti var. Biz de Aydın Valiliği izniyle başlattığımız kampanya tamamlandıktan sonra cihazlarımızı aldık. Bize bu anlamda destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.
 
DHA-Genel Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN
2021-02-20 15:25:03

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