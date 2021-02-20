Aydın Büyükşehir Belediyespor - Sarıyer Belediyespor: 3-1

13 şehidin katili işte o alçak!

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AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi´nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor konuk ettiği Sarıyer Belediyespor´u 3-1 yenmeyi başardı. Ege ekibi başa baş geçen ilk seti 25-23 kazanıp durumu 1-0´a getirdi. İkinci seti de aynı skorla kazanan Aydın BŞB maçta 2-0´lık üstünlüğü sağlayan taraf oldu. Konuk Sarıyer üçüncü sette toparlandı ve 25-20´lik galibiyetle seti tamamladı: 2-1. Ancak dördüncü sette rakibine geçit vermeyen Aydın Büyükşehir Belediyespor 25-18´lik sonuçla salondan 3-1 galip ayrılmasını bildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-02-20 16:13:38



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