Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 - Sarıyer: 1

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında Sarıyer’i 31 mağlup etti.



Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Pınar ElmaTurgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Maret, Emine, Eylül, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Stella, Ezgi, Hande, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Sarıyer: Gizem, Şeyma Nur, Sinem, Ayshan, Krystyna, Yaren, Dilara, Çağla, Miniriye, Nikalina, Chase, İrem, İkbal, Selmin

Antrenör: Gökhan Rahman Çokşen

Setler: (2523), (2523), (2025), (2518)

Süre: 121 dk. (30, 32, 31, 28 )

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.