Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 - Sarıyer: 1

Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında Sarıyer’i 31 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Pınar ElmaTurgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Maret, Emine, Eylül, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Stella, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Sarıyer: Gizem, Şeyma Nur, Sinem, Ayshan, Krystyna, Yaren, Dilara, Çağla, Miniriye, Nikalina, Chase, İrem, İkbal, Selmin
Antrenör: Gökhan Rahman Çokşen
Setler: (2523), (2523), (2025), (2518)
Süre: 121 dk. (30, 32, 31, 28 )
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