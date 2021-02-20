Bir ayda 7 ev soyan şüpheli 1 tutuklandı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 7 evden hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarından tespit edilip, gözaltına alınan C.Ç., tutuklandı.

Nazilli ilçesine bağlı Çapahasan ve Sümer mahallelerindeki 7 eve son 1 ayda art arda hırsız girdi.

Şüpheliyi belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelinin C.Ç. olduğu tespit edildi.

Operasyonla yakalanarak gözaltına alınan C.Ç., sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-02-20 17:32:34



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