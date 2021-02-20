Aydın’da, Pazartesi’ye kadar zirai don bekleniyor

13 şehidin katili işte o alçak!

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Aydın’da kıyı kesimler hariç merkez ve doğu ilçelerinde hafif zirai don riskinin Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Aydın’da Zirai Don Bekleniyor! Zirai faaliyetlerin devam ettiği Aydın ilinin kıyı kesimleri haricinde merkez ve doğu ilçelerinde (Kuşadası, Didim Söke hariç) hafif zirai don riskinin, 22.02.2021 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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