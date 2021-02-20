Aydın'da firari FETÖ'cü yakalandı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 'ByLock' kullanıcısı firari Ö.P., polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ö.P., tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Nazilli Kom Grup Amirliği ekiplerinin uzun süredir peşinde olduğu FETÖ/PDY terör örgütü üyesi ByLock kullanıcısı firari Ö.P., bulunduğu adrese yapılan baskınla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.P.'nin 3 ayrı telefon hattında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-02-20 19:47:51



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