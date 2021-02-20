Yol kontrolünde durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burhan CEYHAN/ AYDIN (DHA)AYDIN´ın Germencik ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Ortaklar Mahallesi´ndeki kontrol noktasında yol denetimi sırasında ilçe merkezi yönüne giden bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, torpido gözünde ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü N.U. gözaltına alınırken, ruhsatsız tabanca ve mermilere el konuldu. N.U.´nun jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2021-02-20 22:06:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.