Nazilli Belediyespor - İskenderun Futbol Kulübü: 3-1

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Süleyman Bahadır (xxx), Adem Mazlum (xxx), Burak Özer (xxx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) Oktay (xxx), Mehmet Ersavaş (xx), Polat (xxx), Berkay (xxx), Tamer (x) (Dk. 45 Sinan xx), Bünyamin (xxx), Mert (xxx), Muhammet Ali (xx), Aytaç (xxx) (Dk. 73 Hasan Demir x), Muratcan (xx) (Dk. 67 Hasan Yurtseven x)

İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ: Onur (x) Kadir (xx), Yüksel (x), Ömer (x) (Dk. 78 Mutlu x), Dede (x), Emre (xx), Oğuzhan (xx), Nureddin (x) (Dk. 59 Mert x), Recep (x) (Dk. 66 Burak x), Serdar (x), Abdurrahman (x)

GOLLER: Dk. 14 Oktay, Dk. 55 Aytaç, Dk. 75 Mert (Nazilli Belediyespor) - Dk. 90+1 Emre (İskenderun FK)

SARI KARTLAR: Berkay, Aytaç (Nazilli Belediyespor) - Recep (İskenderun FK)

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Mardin Fosfatspor'a tek golle yenilerek liderliği Fethiyespor'a kaptıran Nazilli Belediyespor evinde İskenderun FK'yı rahat geçti: 3-1. Maçın 14'üncü dakikasında Oktay'la gol perdesini açan Nazilli Belediyespor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Aytaç 55'te farkı ikiye çıkarırken, Mert 75'inci dakikada golleri üçledi. Konuk takımın tek sayısı uzatma anlarında Emre'den geldi. Nazilli Belediyespor bu sonuçla puanını 42'ye çıkardı. İskenderun FK ise 27 puanda kaldı, Play-Off yarışında yara aldı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-02-21 15:17:53



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