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Sokak köpeklerinin öldüğünü gören hayvansever gözyaşlarına hakim olamadı

DHA

Sokak köpeklerinin öldüğünü gören hayvansever gözyaşlarına hakim olamadı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN´ın Efeler İlçesinde, bahçesinde beslediği hayvanların dışında sokaklarda sahipsiz hayvanlara mama vererek besleyen Funda Küçük (40), zehirlenerek öldürülen köpekleri görünce çektiği video ile tepkisini gösterirken, gözyaşlarına hakim olamadı.
Aydın'da yaşayan hayvansever Funda Küçük, sokak hayvanlarını beslemek için Tepecik ve Çeştepe Mahallesine gitti. İki mahalle arasında ıssız bir tarla kenarında her zaman beslediği köpekleri yerde cansız halde yattığını fark etti. Hayvanların öldüğünü gören Küçük, bu duruma çektiği videoda tepki gösterdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Küçük, "Allah´ın tarlalarında kimin yaptığı belirsiz. Ne istediniz bu canlardan" dedi. 
BİR KÖPEKTE KÖŞK´TE BOĞULMUŞ 
Sokak hayvanlarının korunması gerektiğini söyleyen Küçük, "Issız tarlalarda besleme yaparken karşılaştık cesetleri ile. Hepsi birlikte oracıkta can vermişti. Tam 4 bebek köpek. Hepsinin aynı ölmesi mümkün olmadığı için dış etkenler tarafından zehirlenmiş olduğu belliydi. Sahipli veya sahipsiz sokak hayvanlarına zarar verilmesi durumunda hapis cezası gelmediği sürece bu gibi vakalar ile daha çok fazla karşılaşırız. Köşk ilçesinde ise boğazına dolanan ip ile öldürülerek suya atılmış bir köpek. Artık sokak hayvanlarını tamamı ile koruyan yasanın gelmesini istiyoruz" diye konuştu.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN
2021-02-21 20:33:42

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