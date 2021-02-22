Aydın’da sıcaklıklar artacak

Aydın il genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren artmaya başlayacak.

Türkiye’yi etkisi altına alan soğu hava Aydın’ın yüksek kesimlerinde etkili olurken, sıcaklık değerleri de gece eksi derecelere düştü. Aydın’da etkili olan soğu hava, bugünden itibaren ise etkisini kaybederek, sıcaklık değerlerinde artış yaşanacak. Meteoroloji verilerine göre Aydın’da havanın hafta boyunca parçalı bulutlu şekilde olması beklenirken, sıcaklık değerlerinin ise 1920’li derecelerde olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.