Kardeşinin evinden gelen kokuya daha fazla dayanamadı 5 senede 2 kamyon çöp biriktirmiş

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki katlı apartmanın alt katında yaşayan kız kardeşinin evinden gelen kötü kokuya daha fazla dayanamayan bir vatandaş, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, kadının çöp evde 5 senede biriktirdiği 2 kamyon çöpü 3 saatte temizledi.



Çöplerini vermek istemedi, zabıta ekiplerine direndi

Kemer Mahallesi 1708 sokaktaki aile apartmanında babası vefat ettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan 61 yaşındaki Emine T. isimli kadın evini çöplüğe çevirdi. Bulduğu her şeyi toplayan, dışarıya çöp bırakmayan ve ikametinde biriktirdiği iddia edilen Emine T.’nin çöplerinden rahatsız olan ve üst katında oturan ağabeyi durumu Efeler Belediyesi ekiplerine bildirdi. Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, zabıta ve polis ekipleri ile birlikte sabah saatlerinde eve gelerek temizlik çalışması başlatmak istedi. Görevlilere direnerek evden dışarı çıkmak istemeyen kadını zabıta ve polis ekipleri evden çıkmaya ikna etti. Evde bulunan tüm çöpler 12 kişilik belediye temizlik ekibi tarafından temizlenerek onlarca poşet çöp çıkartıldı. Emine T.’nin ağabeyi İsmail T. de temizlik çalışmalarına katılarak evi temizledi. Ekiplerin kötü kokudan zaman zaman zor anlar yaşadığı evden 3 saat süren çalışmaların sonucunda 2 kamyon çöp çıkartıldı.



"Kardeşimin insanca yaşamasını istiyorum"

Beş yıl önce babalarını kaybettiklerini ve sonrasında kardeşinin kendilerini eve almadığını ve çöp eve çevirdiğini belirten İsmail T., "Kardeşim babam öldüğünden beri beş yıldır evin içerisini temizlemiyor. Yediğini sağa sola atıyor. Evin içerisi çöp ev durumuna geldi. İçeride ayrıca su kaçağı var. Çeşmeyi açtığınızda evin duvarı su almaya başlıyor. Ev yıkılacak diye de korkuyoruz. O kadar ikaz etmeme rağmen, yaptıralım evi temizletelim dememe rağmen bizi eve sokmuyor. Ev temizlensin, insan gibi tertemiz yaşasın istiyoruz. Kardeşim babamla beraber alt katta duruyordu. Ben de üst katta yaşıyorum. Babam ölmeden önce evi ben temizlettiriyordum. Ancak şimdi bizi beş senedir evin içerisine almıyor. Küçükken menenjit geçirdi, belki de onun etkisinden dolayı böyle yapıyor bilemiyoruz. Evde soba yok buz gibi hava, yemeğini kendi yapamıyor. Böyle yaşanmaz" dedi.

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