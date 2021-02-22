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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nde 6 müdürlüğe yeni isimler atandı

İHA

Kuşadası Belediyesi’nde 6 müdürlüğe yeni isimler atandı

Kuşadası Belediyesi’nde 2021 yılının ilk iki ayında altı yeni atama gerçekleşti. Kadro rotasyonu kapsamında liyakat ve performansa dayalı olarak yapılan atamalarla Kuşadası Belediyesi’nin altı müdürlüğüne yeni isimler getirildi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Kentimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından yeni bir kurumsallaşma sürecine giren Kuşadası Belediyesi’nde liyakat ve performans ilkesi doğrultusunda gerçekleşen atamalar devam ediyor. 2021 yılının ilk iki ayında yapılan görev değişiklikleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Cem Özgür Demirci, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Ethem Kerim, Bilgi İşlem Müdürlüğüne Abdülkadir Avcı ve yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne Edip Adanalı getirildi. Öte yandan emekliye ayrılan İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Ekinci’nin yerine Ahmet Balsak ve Mali Hizmetler Müdürü Pınar Ühelge’nin yerine Gülşen Demirpolat getirildi.
Başkan Ömer Günel, temel hedeflerinin Kuşadalılara en kaliteli hizmeti ulaştırmak olduğuna dikkat çekti. Görevde bulundukları iki yıl içerisinde Kuşadası’nı modern bir turizm kenti haline getirmek için önemli işler yaptıklarını belirten Başkan Ömer Günel “Kadro rotasyonunun verimliliği ve kurumun enerjisini arttıran bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Hizmet üretmek, bayrak yarışı gibidir. Bayrak, liyakat ve performansa dayalı olarak elden ele geçerken hedef, hizmetin kesintiye uğramadan daha kaliteli hale getirilmesidir. Bu süreçte yürüttükleri başarılı ve titiz çalışmalarla kentimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, göreve yeni gelen arkadaşlarıma da başarılar diliyorum” dedi.

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