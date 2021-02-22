Aydın'da 6 şüpheli uyuşturucudan tutuklandı

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Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aydın'da emniyet ve jandarma birimlerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1521 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 106 olay ortaya çıkartıldı. İcra edilen faaliyette 123 şüpheli hakkında işlem yapılarak, 6 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 350,89 gram esrar, 659,23 gram metamfetamin, 122 adet sentetik ecza, 29,20 gram sentetik kannabinoid, 834 gram kubar esrar,8,44 gram eroin ve 90 adet ecstasy ele geçirildi.



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