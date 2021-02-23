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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Aldemir İzmir'de Uluslararası Göç Konferansı'na katıldı

İHA

Rektör Aldemir İzmir'de Uluslararası Göç Konferansı'na katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği 'Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' başlıklı uluslararası konferansa katıldı.
2224 Şubat 2021 tarihleri arasında 3 gün süreyle gerçekleşecek konferansın ilk gününde açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleşen açılış, yoğun katılımla pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirildi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Son Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çevre illerin milletvekilleri çok sayıda bürokrat ve akademisyenler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansın açılış seremonisinde 'Göç ve SuriyeBir Kronoloji' ve 'Suriye ve Göç: Liderler Konuşuyor' başlıklı film gösterimi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdiği hitapta Suriye’deki iç savaş dolayısıyla göç eden binlerce göçmenin özellikle Akdeniz ve Ege Denizinde batılı ülkeler tarafından gösterilen insanlık dışı muamelelerine atıfta bulunarak, "Ege'de yaşanan insani dramları hiçbirimiz unutmadık, unutmayacağız. Botların nasıl kasten hedef alındığını iyi biliyoruz. Avrupa'ya sığınan Suriyeli çocukların nerede olduğu bilinmiyor" dedi.
Burada Avrupa Birliği'nin Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını hatırlatan Erdoğan, "Avrupa Birliği, 100 bin sığınmacı için Yunanistan'a 3 milyar Euro destek verirken, 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı. Bir araya geldiğimizde açıklamaları hep yalan" ifadelerini kullandı. ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın Suriye'deki Kürtler için kendisini aradığını da açıklayan Erdoğan, "Kobanili Kürtlere de kapımızı açtık. Ama bunlar hala terörle ve teröristlerle birlikteler. Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok" diye konuştu.

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