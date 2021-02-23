Muğla’dan çalınan tüfek, Aydın’da bulundu

Muğla’nın Ula ilçesinden çalınan ruhsatlı av tüfeğinin bulunması için Muğla, Denizli ve Aydın jandarmaları dedektif gibi iz sürdü, şüpheli çaldığı tüfek ile birlikte Aydın’ın Çine ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ula’nın kırsal Karabörtlen Mahallesinde oturan B.A. isimli vatandaş evinin avlusunda bulunan kendi üzerine kayıtlı av tüfeğinin çalınması üzerine Karabörtlen Jandarma Karakol ekiplerine müracaatta bulundu. Hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bölgede çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler ve görgü tanıklarının alınan bilgiler sonrası hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın bordo renkli Tofaş marka araç kullandığı tespit edildi. Jandarma JASAT ekipleri, Ula, Köyceğiz, Ortaca karayolu üzerinde yaklaşık 45 kilometre üzerindeki 20 ayrı işletmenin güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Şüphelinin Ortaca ilçesinde bir benzinlikten yakıt aldığı belirlenerek araç plakası ve sahibi tespit edildi. Muğla JASAT Timi tarafından şahıs ile ilgili yapılan araştırmada, şüphelinin Denizli’de oturduğu tespit edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri ile irtibata geçildi. Denizli JASAT Timlerinin yaptığı araştırmada, şahsın Aydın’ın Çine ilçesinde ikamet eden akrabalarının evinde olduğu tespit edilmesi üzerine Çine İlçe Jandarma Komutanlığı belirlenen adreste Muğla’dan çalınan ruhsatlı av tüfeğinin şüphelisi M.Ö. ile birlikte av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli M.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlanırken çalınan av tüfeği sahibine Jandarma ekipleri tarafından teslim edildi.

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