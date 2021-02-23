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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim Belediyesi’nden vatandaşa günde 3 çeşit sıcak yemek dağıtımı

İHA

Didim Belediyesi’nden vatandaşa günde 3 çeşit sıcak yemek dağıtımı

Didim Belediyesi, günde üç çeşit sıcak yemek projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Kasım ayından itibaren devam eden uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün üç çeşit sıcak yemek hizmeti veriliyor.
Sıcak Yemek Dağıtımı projesi ile maddi anlamda zorluk yaşayan, Kovid19 hastası olan ve yardıma ihtiyacı olan yaşlı vatandaşları tespit eden Didim Belediyesi, her gün sıcak yemek dağıtımı ile Didimlilere yardım elini uzatmaya devam ediyor.
Günlük alınması gereken kalori hesaplaması yapılarak planlanan yemek menüsü, Barış Cafe’nin aşçıları, belediye personelleri tarafından sağlıklı ve hijyenik bir şekilde hazırlanarak, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Barış Cafe’nin mutfağından çıkan sıcak yemeklerin dağıtımı, belediye personellerinden oluşan dört ekip tarafından 200 haneye yapılıyor.
Sıcak yemek projesi hakkında konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay: “Özellikle pandemi kısıtlamaları nedeniyle işlerini kaybeden, işleri azalan ve maddi anlamda zorluklar yaşayan vatandaşlarımıza ulaşmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bu projemizi başlattık. Covid19 hastalığına yakalanan ve yardıma ihtiyacı olan yaşlı vatandaşlarımızı da düşünerek bu projemizi geliştirdik. Didim Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı ve mutluluğu bizim önceliğimiz. Bu nedenle de sıcak yemek menülerimiz, günlük kalori ihtiyacı hesaplamasına göre belirleniyor. Didim’deki her bir vatandaşımızın sağlığı ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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