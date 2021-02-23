Kuşadası´nda, inşaat alanındaki konteynerlerde yangın



Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Kuşadası ilçesinde, bir inşaat şirketinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kuşadası´nın İkiçeşmelik Mahallesi Küçükköy Sokak üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta, işçilerin kaldığı konteynerlerde saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa süre içerisinde diğer konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi´ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananların olmadığı yangında, toplam 10 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-02-23 20:49:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.