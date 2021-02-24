Roman vatandaşlar 'armut ve karpuz' abajur üretimine başladı, bu yazdan umutlular



Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinin Ilıcabaşı Mahallesi'nde sepet üreterek geçimini sağlayan Roman vatandaşlar, müşterilerden gelen talep üzerine 'armut ve karpuz' şekilli abajur yapımına başladı. Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, "Müşterilerin talepleri sonrası armut ve karpuz abajur üretimini ilk kez yaptık. Nasip olursa, bu yaz piyasaya süreceğiz" dedi.

Efeler'de 3 bin kişinin yaşadığı Ilıcabaşı Mahallesi'nde sepet üretimiyle geçimini sağlayan Roman vatandaşlar ayrıca kitaplık, şemsiye, sandalye ve köpek kulübesi gibi çeşitli ürünler de yapıyor. Roman vatandaşlar son olarak gelen talep üzerine 'karpuz ve armut' şekilli abajur üretimine başladı. Bir ustanın günde en fazla 5 adet yaptığı abajurun tanesi 100 liradan satılıyor. Bu ürünlerin en çok, restoran ve oteller tarafından tercih edildiği belirtildi.

Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, "Geçen yıl müşterilerin bizden istediği talepler vardı, değerlendirdik. Ustalarla hep birlikte oturduk. Talep sonrası armut ve karpuz abajur üretimini ilk kez yaptık. Nasip olursa, bu yaz piyasaya süreceğiz. Ustalarımızın el becerisine göre günde üç ila beş arası yapabiliyorlar. Bu abajurları genelde sahil bölgelerine, başta Marmaris olmak üzere Bodrum, Çeşme, Antalya ve diğer turizmin ağırlıklı olduğu bölgelere göndermekteyiz. Genelde restoran ve oteller istiyor. Fiyatı 100 liradan satılıyor" dedi.

Kargı bulmakta zorlandıklarına değinen Aydeniz, "Aydın bölgesindeki kargı tüketimimiz bize yetersiz kalıyor. Bu kargıların bir kısmını da Afyonkarahisar'ın Eber Gölü'nden, Bolvadin ilçesinden ve Kayseri'nin Develi ilçesinden getirmekteyiz. Ilıcabaşı Mahallemizde 3 bin kişi yaşamaktadır. Bunların çoğunluğu hasırcılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Yıllık 25 TIR, kargı malzemesi kullanmaktayız. Yani 500 ton civarında kargı tüketimi yapmaktayız" dedi.

Üreticilerden Ecevit Durgun ise "Küçük yaşlardan beri bu işi yapıyorum. Türkiye'nin her iline yolluyoruz. Geçimimizi sağlıyoruz" dedi. Semiha Taşçı da "Evde çalışarak çocuklarımızın ekmek parasını çıkarıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHANCemal YILDIRIM

2021-02-24 09:53:39



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