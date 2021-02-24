Teknolojiye taş plak aşkı ile direniyor 45 yıldır taş plak ve kaset sevdasından vazgeçmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknolojiye taş plak aşkı ile direniyor 45 yıldır taş plak ve kaset sevdasından vazgeçmedi

İHA

Teknolojiye taş plak aşkı ile direniyor 45 yıldır taş plak ve kaset sevdasından vazgeçmedi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan, 1960’lı yılların teknolojisi ile üretilmiş ancak günümüz teknolojisinin bile ulaşamadığı analog plaklardan çıkan o muhteşem seslerin adeta sırılsıklam bir aşığı olan Ahmet Sert, 26 yıl önce emekli olmasına rağmen halen aktif olarak mesleğini sürdürüyor. Tutku ile bağlı olduğu mesleğinde 45 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Sert'i bu özel günde sevenleri yalnız bırakmayıp, kendisine çiçek ve plaket takdim etti.

Taş plak ve kaset sevdası nedeniyle 46 yıllık eşi Semra Sert, 2 oğlu ve 2 torununa bile vakit ayıramayan 71 yaşındaki Ahmet Sert, kişiliği, toplum hayatına katkıları ile aynı zamanda yaşadığı çevre başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde tanınıyor. 1950 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğan, 1960’lı yıllarda babasının gramofonunda dinlediği taş plaklarla büyüyen ve 1976 yılından bu yana da müzik market işleten Ahmet Sert, geride bıraktığı 45 yılın ardından Türkiye’deki son aktif müzik marketlerden biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye’deki en zengin taş plak, plak, kaset ve CD arşivine sahip olduğunu iddia eden ve geçtiğimiz yıl ilçede ‘Yılın Ahisi’ de seçilen Ahmet Sert, “Çocukluğumda tanıştığım taş plaklardan bir türlü kopamıyorum. Gurur, zengin hatıra ve duygu dolu 45 yılı geride bırakmama rağmen ömrün yettiğince yine taş plaklarımdan ayrılmayacağım” dedi.

"45’inci yılını kutladılar"
Nazilli Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet Akyol, odası üyesi olan Ahmet Sert’e meslekteki 45. yılı nedeniyle plaket takdim ederek ilçeye olan hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Oda Başkanı Mehmet Akyol, “Ahmet abimiz, mesleğine aşık, Nazilli düşkünü ve Nazilli Sevdalısı bir esnaf. Mesleğinde 45. yılını dolduruyor. Daha güzel yılları olmasını temenni ediyoruz” dedi.
Nazilli Esnafları Güç Birliği Derneği Başkanı Meltem Tuğral, “Ahmet abi dedemizden babamızdan ve en nihayetinde bize plak sevdasını aşılayan bir abimizdir. Kendisini çok uzun zamandır ailecek tanıyoruz. Bize nostaljiyi müzik eşliğinde yaşatması nedeniyle kendisini hem çok seviyoruz hem de mesleğine aşık bir esnaf olmasından dolayı kutluyoruz” dedi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da konuşmasında, “Ahmet amcamın meslekteki 45. yılının hep birlikte kutlamak için kendisine ziyarette bulunduk. Kendisi ilçemizin mümtaz şahsiyetlerinden ve çok kıymetli bir abimiz. Biz gençliğimizi onun anıları ile doldurduk. Hem Nazillisporu sevmemizdeki etkisini hem de plak ve kasetteki desteklerini hiçbir zaman unutamayız. Bugün de Nazilli Belediyespor’u yükseltmeye çalışıyor. 45 yıldır da teknolojinin gelişimine rağmen mesleğini devam ettiriyor. Kendisine Nazilli halkı adına çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle güzel günlerde hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz diye düşünüyorum” dedi.

"Sırrı, yok satmamak"
1960’lı yıllardan günümüze birçok sanatçıya ait taş plakların yer aldığı arşivinin Türkiye’de sayılı olduğunu ifade eden Ahmet Sert, sırrının da yok satmamak olduğunu ifade etti. Sert; “71 yaşımdayım ve iş yerimin açılışından bu yana 45 sene bitti. Müzik benim ruhumda var. Müziğin hastasıyım. Çocukluğumdan beri sevdiğim ve hayalimdeki bir işti ve bu işi yapmaya karar verdim. Diğer meslektaşların 1012 yıl önce bu mesleği bırakmalarına rağmen ben halen devam ediyorum. Bunun da sırrı meslek, müzik aşkım ve hiçbir zaman da yok satmamamdır. Çünkü ben ‘yok’ demeyi sevmiyorum. Hiç ‘yok’ satmadım ben. Ne olursa olsun arşivim çok geniş. Bu işte 45 seneyi bitirdim ama 6065 senelik arşivim var. Ne çıkmışsa aldım. Bir müşteri geldiğinde ‘Şu var mı?’ dediği zaman ‘yok’ demedim. Çünkü işimi seviyorum ve işime aşinayım. İşimi çok sevdiğim için bir türlü bırakamıyorum. Eşim ve çocuklarım bu nedenle bana devamlı kızıyorlar. Onların yeri, sevgileri ayrı, benim işimin yeri ayrı. Türkiye’de bildiğim kadarıyla artık böyle aktif çalışan benden başka kimse kalmadı” dedi.

“Nazilli’de de tek ben kaldım”
Nazilli’de daha önceleri aynı işi yapan 70’e yakın esnafın olduğunu ancak 1012 yıl önce günümüz teknolojisine yenik düşerek Nazilli başta olmak üzere aynı işi ülke genelinde yapan nadir kişilerden birisi olduğunu belirten Ahmet Sert, “Benim gibi bu işi aktif yapan benden başka Türkiye’de kalmadı biliyorum. Türkiye’de ilk ustalık belgesi 1979 senesinde çıktı. Nazilli’de plakçı esnafı olarak ilk alan benim. Hatta bu işin en hızlı olduğu devirlerde Unkapanı’nın ünlü yapımcıları gelirdi buraya ve ‘Abi bizim Unkapanı’nda dahi bu ustalık belgesi yok’ derlerdi. İşimi yaparken birçok şöhretle tanıştım. Hepsiyle haşır neşir olduk. Mesela Zeki Müren’in 1983 senesinde çıkardığı ‘Gitme, sana muhtacım’ kasetini Ege Bölgesi’nde en çok satan ben olunca ödül olarak bir hafta Zeki Müren’e misafir oldum. Mesela Edip Akbayram, İlhan İrem, Barış Manço, Neşe Karaböcek, İzzet Altınmeşe, Ümit Besen gibi sanatçılarla imza günleri yaptık. Bu işle beraber sosyal yönümüzde çok gelişti. Sürekli olarak onların yanına davetli olarak İstanbul’a gittim. Nazilli’ye gelenler oldu. Yani sanat dünyası ile öyle güzel dostluklarımız var” diye konuştu.

“Plak ve kasete dönüş başladı”
Son biriki sene içinde de plak ve kasete korkunç bir dönüş olduğunu ifade eden Sert, “Yeni teknoloji kulağa, o müziğin zevkini, eski plakların, kasetlerin zevkini vermiyor. Şimdi herkes analog müziğin kalbi olan plağa dönmeye başladı. Özellikle lise ve üniversite gençliği ile koleksiyoncular buna yöneldi. Ama piyasada plak yok, bende var. 45 senedir aralıksız olarak bu işi yaptığım için arşivim çok zengin. Depolarım plak ve kasetle dolu. En çok mutlu olduğum şey; yeni yetişen liseli, üniversiteli öğrencilerin plak ve kasetlere ilgisi. Onların eskiye, nostaljiye yönelmesi beni çok mutlu ediyor. Nazilli ve Ege’de müziğin, nostaljinin adresi benim” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Roman vatandaşlar 'armut ve karpuz' abajur üretimine başladı, bu yazdan umutlular
YEREL HABERLER Roman vatandaşlar 'armut ve karpuz' abajur üretimine ...
Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler
YEREL HABERLER Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler
Efeler'de 280 kadın İngilizce dersine başladı
YEREL HABERLER Efeler'de 280 kadın İngilizce dersine başladı
Adabahçe’de kış hasadı
YEREL HABERLER Adabahçe’de kış hasadı
Aydın’da 5 saat elektrik kesintisi yaşanacak
YEREL HABERLER Aydın’da 5 saat elektrik kesintisi yaşanacak
Kuşadası´nda, inşaat alanındaki konteynerlerde yangın
YEREL HABERLER Kuşadası´nda, inşaat alanındaki konteynerlerde yangın
Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası’nda yapıldı Vali Aksoy başkanlığındaki toplantıya sektör temsilcileri ve kurum amirleri katıldı
YEREL HABERLER Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası’nda ...
Vücut geliştirme antrenörü uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Vücut geliştirme antrenörü uyuşturucu ile yakalandı
Efeler’de kırsal mahalle düzenlemesi için düğmeye basıldı
YEREL HABERLER Efeler’de kırsal mahalle düzenlemesi için düğmeye ...
Kuşadası’nda inşaat konteynerleri alev alev yandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda inşaat konteynerleri alev alev yandı
Hayvan dostu Kuşadası Belediyesi’nden örnek bir uygulama daha
YEREL HABERLER Hayvan dostu Kuşadası Belediyesi’nden örnek bir ...
Fabrika müdürü intihar etti
YEREL HABERLER Fabrika müdürü intihar etti
Başkan Özcan, diyabet hastası kadın ve çocuklarına sahip çıktı
YEREL HABERLER Başkan Özcan, diyabet hastası kadın ve çocuklarına ...
İzmirli mimarın,15 takipçisini 250 bin lira dolandırdılar
YEREL HABERLER İzmirli mimarın,15 takipçisini 250 bin lira ...
İngiltere seyahat kısıtlamasını kalkacağını açıkladı, Kuşadası'nda tatil rezervasyonlar arttı
YEREL HABERLER İngiltere seyahat kısıtlamasını kalkacağını açıkladı, ...
Didim Belediyesi’nden vatandaşa günde 3 çeşit sıcak yemek dağıtımı
YEREL HABERLER Didim Belediyesi’nden vatandaşa günde 3 çeşit sıcak ...
102 kamyon moloz ve çöp toplandı
YEREL HABERLER 102 kamyon moloz ve çöp toplandı
112 Acil Çağrı Merkezi yarın hizmete başlıyor
YEREL HABERLER 112 Acil Çağrı Merkezi yarın hizmete başlıyor
Didim’de yeşil alan çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de yeşil alan çalışmaları devam ediyor
Aydın’da bir haftada 422 vaka görüldü
YEREL HABERLER Aydın’da bir haftada 422 vaka görüldü
Muğla’dan çalınan tüfek, Aydın’da bulundu
YEREL HABERLER Muğla’dan çalınan tüfek, Aydın’da bulundu
Aydın’da araç sayısı arttı
YEREL HABERLER Aydın’da araç sayısı arttı
Rektör Aldemir İzmir'de Uluslararası Göç Konferansı'na katıldı
YEREL HABERLER Rektör Aldemir İzmir'de Uluslararası Göç ...
Pikniğe gidemeyen vatandaşlar için mangalı eve taşıdı Pandemi döneminde paket servis hızlandı
YEREL HABERLER Pikniğe gidemeyen vatandaşlar için mangalı eve ...