Nazilli’de fuhuş operasyonu

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede bir eve baskın yapan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eve müşteri olarak gelen iki erkekle birlikte fuhuş yapan iki kadını suçüstü yakaladı. Fuhuşa aracılık eden M.E. isimli şahıs ta yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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