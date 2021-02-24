Nazilli HEM Müdürü Aydın’dan Açıköğretim sınavı uyarısı

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Nazilli Halk eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Feray Aydın, Açıköğretim öğrencilerine yönelik yapılacak olan online sınav öncesi uyarıda bulundu.

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Aydın yaptığı açıklamada, “25 Şubat 1 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Açıköğretim öğrencilerine yapılacak olan online sınav için;

Açıköğretim öğrencileri olup kendi imkanları ile sınava giremeyecek olan öğrencilerimizi Halk Eğitimi Merkezi öğrenciler için özel hazırlanmış bilgisayar atölyesi düzenlemiştir. Öğrencilerin bizzat kurumumuza başvuru yapması ve randevu alması gerekmektedir” dedi.

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