OKT Trailer geleceğe emin adımlarla ilerliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OKT Trailer geleceğe emin adımlarla ilerliyor

İHA

OKT Trailer geleceğe emin adımlarla ilerliyor

1981 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan ve bugün 48 ülkeye ihracat yapan OKT Trailer ürünlerinde sunduğu geniş konfigürasyon seçenekleri ile treyler ve üstyapı ekipmanları sektörünün öncüleri arasında olmaya devam ederek geleceğe yönelik alt yapı çalışmaları ile 2020 yılında başarısını pekiştirdi.

Kullanıcı beklentileri doğrultusunda tasarladığı ve ürettiği araçlarla 40 yıldır sektörüne birçok ilki kazandıran OKT Trailer Kovid19 pandemisi sebebiyle umulmadık koşullarda ve değişken piyasa koşullarında tamamlanan 2020 yılında, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel ürün gamı ile katma değer üretmeye devam etti. 2020’nin pandemi nedeniyle hem dünya hem Türkiye için zor bir yıl olduğunu üst düzey güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürerek uzun vadeli hedeflerine odaklandıklarını dile getiren OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş; “Covid19 sürecinin en başından itibaren çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın sağlığını korumak, işimizin devamlılığını sağlamak, salgının etkisini azaltmak ve yayılımı engellemek için gerekli tüm önlemleri aldık. Bu dönem dünyada olduğu gibi şirketimizde de tüm süreçlerin dijitalleşmesi için kurum içi çalışmalara ve yatırımlara yer verildi. 2020 yılı lojistik sektörünün öneminin daha çok arttığı bir yıl oldu, Lojistiğin her daim devam etmesi ve her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulan sektör haline gelmesi bizlere gelecek için farklı neler yapabiliriz diye sorgulamaya ve planlama yapmaya yöneltti. Bu sebeple ArGe ve teknolojik kaynakların kullanımı alanlarında daha yoğun çalışmalar içerisinde bulunduk. Aynı zamanda dijitalleşme ve değişen koşullar sebebi ile içsel yapılanma, enerji kaynaklarını daha verimli kullanabilme ve sıfır atık çalışmalarına odaklanarak şirketimizi geleceğe hazırladığımızı ifade edebilirim. Geçtiğimiz yıllara kıyasla 2021 yılı; pandemi zaman dilimini başarılı ile değerlendirmiş ve altyapı yatırımlarına odaklanmış şirketler için başarılarını taçlandıracakları bir yıl olacaktır” dedi.

“Yeni jenerasyona hazırız”
2020 yılının şirket içi çalışma ve insan kaynakları süreçlerine ağırlık verilerek yeni jenerasyona uygun çalışma koşulları ve geleceğe yönelik ürün bazlı çalışmaların projelendirilmesi süreçlerini tamamladıkları bir yıl olduğunu ifade eden Maraş; “2018 yılından bu yana hizmet veren ArGe merkezimizde geçtiğimiz yıl, yeni proje ve girişimler için yoğun çalışma içerisinde olduğumuz bir dönemdi. Dijital dönemin gerekliliklerini yerine getirerek alt yapı çalışmalarımızda ciddi bir yenileme ve aynı zamanda ürün geliştirme konusunda yeni girişimler içerisinde bulunduk. Yeni jenerasyonun iş yaşamına katılması süreçlerini en geçişken şekilde sağlayabilmek adına çalışma koşullarını gözden geçirerek ergonomik çalışma ortamları kurguladık. Yeni jenerasyon bireylerinin organizasyonumuza uyum sağlamaları, kişisel gelişim çalışmaları ve kariyer hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi adına üniversite sanayi iş birliği çalışmalarının alt yapılarını oluşturduk. Böylece hem çalışan profilini güçlendirecek hem de ürünlerimizde yenilikçi çalışmalarımızı yansıtacak bir ekip kurmayı hedefledik. Bünyemize yeni katılan y ve z kuşağı bireylerin, x kuşağı çalışanlarımız ile uyumlu ve etkin çalışabilmesi adına organizasyonel gelişim süreçlerimizi istihdam stratejilerimiz ile bütünleştirerek yeni çalışma modellerini modern dünyaya entegre ederek güçlü insan kaynağımızla milli vizyonumuza katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

“İhracat pazarında aranan marka konumundayız”
Dünya pazarında sahip olduğumuz güçlü konumun en önemli dayanağının ArGe alanındaki çalışmalar olduğunun bilinci ile ürünlerimizde ergonomik ve yenilikçi çalışmalara önem veriyoruz diyen Hakan Maraş; “Güçlü ve tecrübeli kadromuz ile artan teknolojik gelişmeleri karşılamak ve hatta öncesinde harekete geçmek için geleceğe yönelik çalışıyor ve ürünlerimizi değişen teknolojiye uygun olarak geliştiriyoruz. Dünyada sayılı ülkemizde ilk olacak birçok mega projeye imza attık. Farklı ülkelerin farklı hava koşulları, yol koşulları, stantları ve benzeri tüm süreçlere hızlı cevap verebilme ve özel projeler üretebilme kabiliyetimiz ile ihracat payımızı arttırırken yeni iş birlikleri ve projelere imza attık. Ürünlerimiz, Avrupa başta olmak üzere Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde tercih noktasındadır. Türkiye’yi temsil etme prestijimizi artırarak bu ve benzeri projelerimizin çıktısı sonucu ihracat pazarında aranan marka konumunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

Fütüristtik çalışmalarımız ile gündeme geleceğiz”
“Dünya genelinde yaşanan pandemi sebebiyle 2020 yılında ertelediğimiz çalışmalarımızı 2021 yılında hızlandırmaya çalışıyoruz” diye Maraş sözlerine şöyle devam etti; “2021 yılı bizim için yaşanan olaylardan tecrübe edinip bu birikimlerin çıktılarını alacağımız bir yıl olacak. Geleceğe bakış açımız ile treyler modasını değiştirecek ve Dünya’da ses getirecek kullanıcı dostu yeni nesil gıda tankeri çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Üstün Teknolojik gelişmelerden faydalanarak tasarlanan, farklı çizgisiyle estetik görünümlü, ayrıcalıklı, alışılmışın dışında, kullanıcı ergonomisini ön planda tutan, oldukça iddialı, benzersiz özellikleri ile geleceğin treyler modeli olan yeni nesil gıda tankeri ile gıda taşımacılığında üstün kullanım dinamiklerini müjdeleyecek olan OKT Trailer, yeni dönemde fütüristtik çalışmaları ile gündeme gelecek”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 2020 üretim sezonunu değerlendirdi
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi ...
Kuşadası Belediyesi’nin turistik tesisleri de sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nin turistik tesisleri de sezona ...
Aydınlı çocuklara giyecek yardımında bulunuldu
YEREL HABERLER Aydınlı çocuklara giyecek yardımında bulunuldu
Nazilli HEM Müdürü Aydın’dan Açıköğretim sınavı uyarısı
YEREL HABERLER Nazilli HEM Müdürü Aydın’dan Açıköğretim sınavı ...
İngiltere seyahat kısıtlamasını kalkacağını açıkladı Kuşadası'nda tatil rezervasyonlar arttı
YEREL HABERLER İngiltere seyahat kısıtlamasını kalkacağını ...
Edremit Belediye Başkanı Arslan, Başkan Öndeş ile görüştü Germencik Belediyesi Ege ve Marmara Belediyeler Birliği’ne katılacak
YEREL HABERLER Edremit Belediye Başkanı Arslan, Başkan Öndeş ile ...
Didim Devlet Hastanesinde ilk kez PEG açıldı
YEREL HABERLER Didim Devlet Hastanesinde ilk kez PEG açıldı
Fayans hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Fayans hırsızı yakalandı
Kablo hırsızları muhtar ve mahalleliye yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları muhtar ve mahalleliye yakalandı
Aydın’da 1 yılda 2 bin 711 binaya yapı ruhsatı verildi
YEREL HABERLER Aydın’da 1 yılda 2 bin 711 binaya yapı ruhsatı ...
Aydın'da 139 bin 773 kişi Korona virüse karşı aşılandı Aydın Valisi Aksoy aşılama rakamlarını açıkladı
YEREL HABERLER Aydın'da 139 bin 773 kişi Korona virüse karşı ...
Nazilli’de fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli’de fuhuş operasyonu
ADÜ’de yükseköğretim alanında yeni bir uluslararası iş birliği gerçekleştirdi
YEREL HABERLER ADÜ’de yükseköğretim alanında yeni bir uluslararası ...
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Efeler Belediyesi, taziye evini yeniliyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, taziye evini yeniliyor
Büyükşehir, çocukların sağlığı için çalışıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, çocukların sağlığı için çalışıyor
Teknolojiye taş plak aşkı ile direniyor 45 yıldır taş plak ve kaset sevdasından vazgeçmedi
YEREL HABERLER Teknolojiye taş plak aşkı ile direniyor 45 yıldır taş ...
Roman vatandaşlar 'armut ve karpuz' abajur üretimine başladı, bu yazdan umutlular
YEREL HABERLER Roman vatandaşlar 'armut ve karpuz' abajur üretimine ...
Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler
YEREL HABERLER Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler
Efeler'de 280 kadın İngilizce dersine başladı
YEREL HABERLER Efeler'de 280 kadın İngilizce dersine başladı
Adabahçe’de kış hasadı
YEREL HABERLER Adabahçe’de kış hasadı
Aydın’da 5 saat elektrik kesintisi yaşanacak
YEREL HABERLER Aydın’da 5 saat elektrik kesintisi yaşanacak
Kuşadası´nda, inşaat alanındaki konteynerlerde yangın
YEREL HABERLER Kuşadası´nda, inşaat alanındaki konteynerlerde yangın
Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası’nda yapıldı Vali Aksoy başkanlığındaki toplantıya sektör temsilcileri ve kurum amirleri katıldı
YEREL HABERLER Turizm değerlendirme toplantısı Kuşadası’nda ...