ADÜ, geçmişten geleceğe ışık tutacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ, geçmişten geleceğe ışık tutacak

İHA

ADÜ, geçmişten geleceğe ışık tutacak

ADÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde hayata geçirilen Tarım Aletleri Sergi Salonu, geçmişten geleceğe ışık tutacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Ziraat Fakültesi Tarım Aletleri Sergi Salonu’nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Geçmişten günümüze kullanılan tarım aletlerinin sergilendiği salonun, yeni nesil gençlere ve öğrencilere de ışık olması amaçlanıyor. ADÜ Ziraat Fakültesi Güney Kampüsünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; “Ziraat Fakültemizin geçmiş ve gelecek arasında kurduğu bu önemli köprü, hem fakültemizin hem de tarım ürünlerinin ülkemizde nasıl geliştiğini anlamak açısından fevkalade kıymetlidir. Geçmişi ile kurduğu bağı güçlendiremeyen toplumlar, bugünü yaşarken mutlaka eksik kalacaklardır düşüncesiyle mevcut oluşum gerçekleştirilmiştir. Övünürek söylemem gerekir ki, oluşturduğumuz bu sergi Türkiye’de Ziraat Fakülteleri arasında bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdadır. Ziraat Fakültemiz son dönemde çok önemli işler yapmaktadır. Öğrencilerimizin, sektörde diğer adaylardan bir adım önde olduklarının farkındayız. Eğitimin pratiğe geçişiyle daha donanımlı mezunlar vermeye de devam ediyoruz. Tüm fakültelerimizde uygulamaya koyduğumuz bu süreç, üniversitemizi de cazibe merkezi haline getirmektedir” dedi.
“Adeta zaman yolculuğu yaptırıyor”
ADÜ’nün en çok tercih edilen üniversiteler arasında olduğuna dikkat çeken Rektör Aldemir; “En çok tercih edilen üniversiteler arasında oluşumuz, doluluk oranlarımızın Türkiye'nin bizden çok daha erken kurulmuş üniversitelerin önünde oluşunun, hep bu çalışmaların birer meyvesi olduğunun farkındayız. Ziraat fakültemiz bin 800 dekar alanda üretim yapan, Türkiye’nin çiftlik içerisine kurulmuş tek fakülte olduğunu her konuşmamızda ifade etmekteyiz. Geçtiğimiz haftalarda Aydın’da ağırladığımız Tarım ve Orman Bakanımız gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek öğrencilerimize bir mesaj göndermiştir. Daha çok çalışın, merak edin, mutlaka dünya ile kendinizi entegre edin ve üretimin bir parçası olun diyerek Ziraat Fakültesi öğrencilerimize derin bir mesaj göndermiştir. Bugün Ziraat Fakültesi Tarım Aletleri Sergi Salonu’nun açılışı bizim için çok kıymetli. Burada yaklaşık 76 parça tarım aleti, geçmişle geleceği buluşturmaktadır. Gelişimin izlediği yolda bizlere adeta zaman yolculuğu yaptırmaktadır. Tarihi binamızda şimdi gençlerimiz ülkede tarımın gelişimini bu kıymetli tarım aletleri üzerinden izleyeceklerdir. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve pandemi sürecinde tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu anladığımız bu süreçte fakültemizin her zaman yanında ve destekçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Hayırlara vesile olsun” dedi.
“76 adet ekipman sergileniyor”
Sergi salonu ile değerlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli olacağını ifade eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu; “Ziraat Fakültesinin açılışından bu yana en anlamlı günlerden birini yaşıyoruz. Nazilli Pamuk Araştırma İstasyonu döneminde idari bina ve uzun yıllarda fakültemize dekanlık binası olarak hizmet etmiş olan bu tarihi binanın sergi salonu olarak açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Yönetim olarak bizde bunu simgeleştirmek istedik. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öncülüğünde tarımsal geçmişimize ve kültürümüze sahip çıkmak çerçevesinde geliştirilen tarım aletleri sergi salonu projesi bu noktada çok önemli bir yer tutmaktadır. Yakın dönemimize ait tarım aletlerinin sergilendiği ve bugün birçok modern tarım aletlerinin ataları olan eski araçlar bugün hayata geçen tarım aletleri sergi salonu projesiyle hem kültürel geçmişimizin koruma altına alınması hem de bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli rol oynayacaktır. Bugün burada geçmişte ve günümüzde kullanılan 76 adet alet ve ekipmanı fakültemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada hem geçmiş hem de geleceğimiz bir arada. Ülkemizde ziraat fakültesinde tarım aletleri müzesi sayıları oldukça sınırlıdır. Her ne kadar burayı müze ifadesi ile açmasak da bunun bir müze olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki zamanlarda buranın daha da genişletilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Burayı açarak fakültemizde hem cazibe merkezi yaratacağımızı hem de öğrencilerimize geçmişimizi ve günümüzü anlatacağını düşünüyorum. Bu eserlerin toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve sergi salonunun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Rektör Aldemir, beraberindeki heyet ile birlikte sergi salonunun açılış kurdelesini kesti. Sergi salonunu gezerek incelemelerde bulunan Rektör Aldemir, sergilenen tarımsal aletler hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OKT Trailer geleceğe emin adımlarla ilerliyor
YEREL HABERLER OKT Trailer geleceğe emin adımlarla ilerliyor
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 2020 üretim sezonunu değerlendirdi
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi ...
Kuşadası Belediyesi’nin turistik tesisleri de sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nin turistik tesisleri de sezona ...
Aydınlı çocuklara giyecek yardımında bulunuldu
YEREL HABERLER Aydınlı çocuklara giyecek yardımında bulunuldu
Nazilli HEM Müdürü Aydın’dan Açıköğretim sınavı uyarısı
YEREL HABERLER Nazilli HEM Müdürü Aydın’dan Açıköğretim sınavı ...
İngiltere seyahat kısıtlamasını kalkacağını açıkladı Kuşadası'nda tatil rezervasyonlar arttı
YEREL HABERLER İngiltere seyahat kısıtlamasını kalkacağını ...
Edremit Belediye Başkanı Arslan, Başkan Öndeş ile görüştü Germencik Belediyesi Ege ve Marmara Belediyeler Birliği’ne katılacak
YEREL HABERLER Edremit Belediye Başkanı Arslan, Başkan Öndeş ile ...
Didim Devlet Hastanesinde ilk kez PEG açıldı
YEREL HABERLER Didim Devlet Hastanesinde ilk kez PEG açıldı
Fayans hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Fayans hırsızı yakalandı
Kablo hırsızları muhtar ve mahalleliye yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları muhtar ve mahalleliye yakalandı
Aydın’da 1 yılda 2 bin 711 binaya yapı ruhsatı verildi
YEREL HABERLER Aydın’da 1 yılda 2 bin 711 binaya yapı ruhsatı ...
Aydın'da 139 bin 773 kişi Korona virüse karşı aşılandı Aydın Valisi Aksoy aşılama rakamlarını açıkladı
YEREL HABERLER Aydın'da 139 bin 773 kişi Korona virüse karşı ...
Nazilli’de fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli’de fuhuş operasyonu
ADÜ’de yükseköğretim alanında yeni bir uluslararası iş birliği gerçekleştirdi
YEREL HABERLER ADÜ’de yükseköğretim alanında yeni bir uluslararası ...
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Efeler Belediyesi, taziye evini yeniliyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, taziye evini yeniliyor
Büyükşehir, çocukların sağlığı için çalışıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, çocukların sağlığı için çalışıyor
Teknolojiye taş plak aşkı ile direniyor 45 yıldır taş plak ve kaset sevdasından vazgeçmedi
YEREL HABERLER Teknolojiye taş plak aşkı ile direniyor 45 yıldır taş ...
Roman vatandaşlar 'armut ve karpuz' abajur üretimine başladı, bu yazdan umutlular
YEREL HABERLER Roman vatandaşlar 'armut ve karpuz' abajur üretimine ...
Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler
YEREL HABERLER Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler
Efeler'de 280 kadın İngilizce dersine başladı
YEREL HABERLER Efeler'de 280 kadın İngilizce dersine başladı
Adabahçe’de kış hasadı
YEREL HABERLER Adabahçe’de kış hasadı
Aydın’da 5 saat elektrik kesintisi yaşanacak
YEREL HABERLER Aydın’da 5 saat elektrik kesintisi yaşanacak
Kuşadası´nda, inşaat alanındaki konteynerlerde yangın
YEREL HABERLER Kuşadası´nda, inşaat alanındaki konteynerlerde yangın