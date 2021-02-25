Hakkında 20 yıl hapis cezası vardı, yakalandı

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan zanlı polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendilerini frk edi,nce kaçmaya başlayan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç isimli zanlıyı uzun süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Üzerinden bir miktar esrar maddesi ele geçirilen şüpheli çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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