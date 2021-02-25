5 gündür uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konuklu ile Kalfaköy Mahalleri arasındaki sarp arazide bir keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri sarp arazide mahsur kalan keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İp yardımı ile uçuruma inen ekipler, 5 gündür uçurumda mahsur kalan keçiyi iki saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

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