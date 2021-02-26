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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erol’dan kan bağışına çağrı

İHA

Başkan Erol’dan kan bağışına çağrı

Aydın’ın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Kızılay’a destek olmak amacıyla herkes kan bağışına davet etti. “Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” diyen Başkan Erol, “Bugün yapacak olduğumuz kan bağışı etkinliğine herkesi davet ediyorum” dedi.
Halk tarafından yoğun ilgi gösterilen Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü ve Belediye Başkanı Mehmet Erol öncülüğünde her ay düzenli olarak sürdürülen kan bağışı etkinliklerinden birisini daha gerçekleştirecek olan Buharkentliler gönüllü kan bağışında bulunacak. Buharkent halkının sosyal yardımlaşma ve dayanışmada olduğu gibi kan bağışlarında da büyük duyarlılık örneği sergilediğini ifade eden Başkan Mehmet Erol, “Kan kaybı yaşanan kaza, ameliyat, doğum gibi durumlar ya da lösemi, talasemi, kanser ve diyaliz hastaları için düzenli kana ihtiyaç duyuluyor olmasına rağmen Covid19 Pandemisi sebebiyle kan ve kök hücre bağışlarının olumsuz yönde seyrettiği, bu nedenle Aydın’da kan bağışlarının düştüğünü gözlüyoruz. Bu nedenle ilçemizde 26 Şubat Cuma günü, yani bugün 11.00 18.00 saatleri arasında Çarşı Cami önünde kan bağışı kampanyası yapılacaktır. Unutmayalım ki kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Buharkent halkı her zaman olduğu gibi bir kez daha duyarlılığını gösterecektir. Tüm halkımızı kan bağışına davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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