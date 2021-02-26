ADÜ 5 ayrı birimde ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 5 ayrı kampüste ‘Sıfır Atık Belgesi’ ile ödüllendirildi.

ADÜ’nün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Entegre Bilgi Sistemine beş ayrı başvuru gerçekleştirildiğini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak tüm birimlerimizde Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin sürdürülebilirliğini sağlamayı, bu konuda akademik, idari personel ve öğrenciler ile farkındalığı geliştirmeyi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atık miktarının azaltılmasını hedefliyoruz. Projemizle, yaşam tarzı ve davranış bilincinin oluşturulmasını amaçlayan üniversitemiz, bu kapsamda hem ülke ekonomisine hem de çevreye katkı sağlamış olacaktır” dedi.

ADÜ Rektör Yardımcısı Aydın, Merkez Kampüsteki tüm birimleri birleştirerek, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü ve Ziraat Fakültesi ve Koçarlı Meslek Yüksekokulu’nun birleştirilerek Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Güney Kampüsü, Nazilli Meslek Yüksekokulu, Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Nazilli Sümer Kampüsü Koordinatörlüğü birleştirilerek ‘Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü, Söke İşletme Fakültesi ve Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birleştirilerek Söke İşletme Fakültesi ve Söke Meslek Yüksekokulu olarak gerçekleştirdikleri başvuruların tamamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından temel seviyede ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandıklarını söyledi.

Aydın başkanlığında çalışmalarını yürüten Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu’nda; Doç. Dr. Esin Poyrazoğlu, Doç. Dr. Saime Seferoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Göçmez, Dr. Öğr. Üyesi Engin Çakır, Dr. Öğr. Üyesi Korkmaz Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Eren Uz isimleri yer alıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.