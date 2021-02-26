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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler'den Afrin'e hijyen ve temizlik malzemesi desteği

İHA

Efeler'den Afrin'e hijyen ve temizlik malzemesi desteği

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Efeler Afrin'de” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında üretilen temizlik ve hijyen malzemeleri düzenlenen tören ile Afrin'e gönderildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Efeler Afrin'de isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hijyen ve temizlik malzemeleri üretimi yapıldı. Covid19 salgını nedeniyle öncelikli hale gelen hijyen ve temizlik ürünleri Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un katıldığı tören ile Afrin'de görev yapan emniyet güçleri ve askerlere gönderildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Vali Aksoy ve protokol üyeleri Kimya Bölümünü gezerek, üretimi gerçekleştirenleri teşekkür etti.

Ürünlerin yüklendiği tırı Efeler'den Afrin'e uğurlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin sosyal sorumluluk kapsamında hazırlamış olduğu temizlik ürünlerini Afrin’de görev yapan güvenlik güçlerine göndermek üzere bir aradayız. Meslek Liselerimiz, ihtiyaç duyulan personelleri yetiştirmek adına Türkiye’de önemli okullarımızdan birisi. Eğitim yaparken aynı zamanda üretimini de gerçekleştirdiğini görüyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız burada aynı zamanda eğitimlerini de alırken üretime katkı yaparak üretimin içerisinde yer alıyor. Son 1 yılın içerisinde bütün Dünyada bir salgın hastalıkla mücadele ediliyor. Türkiye’de de bu bağlamda önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu süreçte hijyen öne çıkan en önemli konuların arasında ve bu anlamda da ihtiyaç duyulan temizlik ürünlerini de birçok kurumun üretmesi gibi meslek lisemiz de kendisi geliştirdi ve ihtiyaç duyulan ürünleri üretmeye başladı. Burada da kimya bölümü açılarak üretim gerçekleştirildi. Özellikle ülkemizi tehdit eden terör odaklarına karşı yaşanan olumsuz noktaların giderilmesi bakımından Afrin’de görev yapan güvenlik güçlerimiz büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi örnek bir çalışmayı ortaya koydu. Burada ürettikleri temizlik ürünlerini Afrin’e göndererek Efelerden Afrine gönül köprümüzü sevgimizi iletme fırsatımız oldu. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sembolik de olsa buradan güvenlik güçlerimize Aydın'ın selam ve sevgilerini göndermemize fırsat veren bir çalışma. Afrin ve bölgesinde bu ülkenin birliği ve dirliği için, bayrağımızın özgürce dalgalanması için mücadele ederken yaşamını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Gönül köprüsü kuracağız”
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan Kimya Teknolojileri Alanında Aydın’daki okul ve kurumların temizlikj malzemesi ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş; “Geçtiğimiz yıl Mart ayında kurulan Kimya Teknolojileri Alanında, ilimizdeki okul ve kurumların temizlik malzemesi ihtiyaçları karşılanmaktadır. 735 bin TL ciro ile şu an üretimlerimiz gayet verimli şekilde devam etmektedir. Bu üretimlere devam ederken, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üzerimize düşen sosyal sorumluluk vazifesi gereği, temizlik malzemelerini kolluk kuvvetlerimizle paylaşmak, onlara destek ve moral vermek istedik. ‘Efeler Afrin'de’ sosyal sorumluluk projesi ile önce Aydınlı hayırseverlerimizin destekleriyle hammaddeler tedarik edildi. Sonra bu hammaddelerle temizlik malzemeleri üretildi. Bugün de bu malzemeleri Afrin'de görev yapan kolluk kuvvetlerimize göndererek Aydın ile Afrin arasında bir gönül köprüsü kurulması hedeflenmektedir” dedi.

“Birçok alanda çalışmalar yapılıyor”
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde temizlik malzemeleri üretiminin yanı sıra çok farklı alanlarda da öğrenme, üretme ve kazanma faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini belirten Okumuş; “Okullarımızın sıra ihtiyacı buradaki Metal Teknolojisi Alanı'ndan karşılanmaktadır. 6 bin adet sıra üretimi şu an devam ediyor ve bu sıralardan 300 bin TL ciro elde edildi. Ders Aletleri Yapım Merkezinden 16 bin adet sıra siparişi de alınmış durumda. Mobilya ve İç Mekân Alanında 4 okulumuza Zenginleştirilmiş Kütüphane yapıldı. Bu yapımlardan 185 bin TL ciro elde edildi. 2 okulumuzdan da zkütüphane yapımı siparişi alındı. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanının çalışmalarıyla okulun tüm çatılarına güneş panelleri yerleştirilecek ve elektrik üretimi sağlanacaktır. Böylece hem elektrik ücreti sıfırlanacak hem de kullanım fazlası elektrik dağıtıcı firmaya satılabilecektir. Bununla ilgili protokol Müdürlüğümüz ile dağıtıcı firma arasında imza aşamasındadır. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında egzoz emisyon ölçme merkezi kurulması ve araç yıkama yağlama servis ve bakım hizmeti yapılabilmesi için yazışma ve çalışmalar devam etmektedir” dedi.

Temizlik ürünlerinin hazırlanması için hammadde tedarikinde bulunan OKT Trailer ve diğer destekçi firmalara Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından teşekkür plaketi verildi. Konuşmaların ardından Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından edilen dualar sonrasında içerisinde 16 ton el dezenfektanı ve 4 ton sıvı sabun bulunan tır, halk oyunları gösterisi eşliğinde Afrin’e uğurlandı.
Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra, AK Parti Aydın Milletvekilleri, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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