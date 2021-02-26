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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Belediyesi kent zararlıları ile mücadele ediyor

İHA

Efeler Belediyesi kent zararlıları ile mücadele ediyor

Efeler Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için kentin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede yaz mevsimi öncesinde hastalık taşıyan haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin temiz ve sağlıklı görünüme kavuşması için çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda görev alan Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek hastalık taşıyan; sinek, pire, kene hamamböceği ve fare gibi kent zararlılarına karşı etkin bir mücadele gerçekleştiriyor.

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