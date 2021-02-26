Kısıtlama öncesi plajda oynayıp stres attılar



Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hafta sonu yurt genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Kuşadası Kültür Merkezi Halk Korosu´nun verdiği mini konser de sahilde renkli görüntülere sahne oldu. Prova yapan sanatçıların çaldığı müziklere Aydın´da yaşayan yerleşik yabancılar ile vatandaşlar oryantal oynayarak eşlik etti.

Kuşadası'nda yaklaşık 1 haftadır etkili olan soğuk hava, bugün öğle saatlerinden itibaren yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, hafta sonu uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sahilleri doldurdu. Pandemi nedeniyle uzun süredir bir arada prova yapma imkanı bulamayan Kuşadası Kültür Merkezi Halk Korosu üyeleri de öğleden sonra Kadınlar Denizi Plajı'na geldi. Prova için geldikleri sahilde güneşlenen vatandaşlara, müzik ziyafeti sundu. Yazdan kalma günlerin yaşandığı plajda, 20 kişiden oluşan koronun sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak verdiği mini konser, ilgi gördü. Koronun çaldığı hareketli parçalara turistler ile vatandaşlar da oynayarak eşlik etti.

'VATANDAŞLARIN EŞLİK ETMESİNE SEVİNDİK'

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir bir araya gelip prova yapma fırsatı bulamadıklarını belirten koro başkanı Selda Sucar, "Bugün hava çok güzel olduğu için plaja gelmeye karar verdik. Maskelerimizi takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek daha önce sahnede seslendirdiğimiz parçaları çalıp, söylüyoruz. Çevredekilerin de eşlik etmesinden çok mutlu olduk. Umarım en kısa sürede salgın hastalıktan kurtulur, yeniden sahnede konserler vermeye başlarız" dedi.

'ORYANTALE MERAKLIYIM'

Koronun çaldığı şarkılara, göbek atarak eşlik eden Rus Elena Vozdvizhenskaia (29) ise "Moskova'da bale eğitimi aldım. Yaklaşık 7 aydır Kuşadası'nda yaşıyorum. Burayı çok seviyorum. Oryantal dansa da meraklı olduğum için hareketli parçaları duyunca içimden oynamak geldi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-02-26 18:14:15



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