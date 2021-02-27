Hibe kazanan yetiştiriciler ADSYB Damızlık Düve Merkezi’nden düvelerini almaya başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 04 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında Aydın’da düveler teslim edilmeye başlandı.

31324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yüzde 40 ‘Hibeli Düve Desteği’ almaya hak kazanan Aydınlı yetiştirici Müzeyyen Ülgen Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) Damızlık Düve Merkezi’nden düvelerinin seçimini yaptı.



Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hibeli damızlık düve desteği kapsamında ADSYB Damızlık Düve Merkezi’nden ilk düvelerin satışının gerçekleştirildiğini belirten Birlik Başkanı Mehmet Sedat Güngör, “Yetiştiricilerimizin işletmelerinden ‘6 15 ay arası baba kaydı bulunan, aynı ırk sperma ile tohumlanmış, melez olmayan saf ırk (Holstein, Simental, Montofon, Montbeliarde)” seçilerek alınan düveler, Birliğimiz işletmesinde kaliteli sperma ile tohumlanıp, uzman teknik personelimiz gözetiminde bakım ve beslemeleri yapıldıktan sonra damızlık gebe düve talep eden yetiştiricilerimize ve Bakanlığın %40 hibeli düve desteğine başvurup, hak kazanan yetiştiricilerimize satılmaktadır” dedi.



2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteği ile kurulan ADSYB Damızlık Düve Merkezi’nin sadece damızlık düve yetiştirmeyip aynı zamanda milli ekonomiye de önemli katkı salama gayretinde olduğunu belirten Başkan Güngör, bu çalışmalarla milli sermayenin yurt içinde kaldığını belirtti. ADSYB Başkanı Güngör, “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanarak, et ve süt ürünlerinde verimlilik ile kalitenin artırılması ile ithalatın önlenerek sermayenin ülke içinde kalması amaçlarına ulaştığını görmek ve ülke hayvancılığına katkı sağlamak projemizin bizleri mutlu eden en önemli çıktısıdır. Ayrıca özellikle de 2020 yılı yüzde 40 hibeli düve desteği kapsamında ilk düvemizi bir kadın yetiştiricimize satmış olmak da bizleri sevindirmiştir. Kadın yetiştiricilerimizin hayvancılıkta söz sahibi olmaya başlamaları, sektörde çalışan diğer kadınlarımıza model olması içinde önemlidir” diyerek Damızlık Düve Merkezi’nden düvelerini seçen Müzeyyen Ülgen’e başarı diledi.

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