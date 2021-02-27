Aydın'da Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki karantina kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki karantina kaldırıldı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs dolayısıyla, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik 11 Şubat 2021 tarih ve 2 nolu Efeler İlçe Umumi Hıfzıssıhhha Kurulu kararı ile Aşağıkayacık Mahallesi'nde uygulanmaya başlanan karantina kaldırıldı. Efeler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelerde yeni Kovid19 vakası görülmemesi ve mevcut vakalar ile temaslı sayılarında belirli bir azalma tespit edilmesi nedeniyle 26 Şubat 2021 tarih ve 23.59 itibari ile uygulanan karantina sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.



Kaymakam Şahin'den teşekkür



Efeler Kaymakamı Cemal Şahin karantina süresince kurallara riayet etikleri için mahalle halkına teşekkür ederek, "Tüm mahalle halkımıza karantina sürecince alınan tedbirler gösterdikleri sağduyu ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte de maske, mesafe ve izolasyon kurallarına uyma konusunda gösterecekleri hassasiyete olan inancımızla tüm Aşağıkayacık halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.



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