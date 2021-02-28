Devrilen tır, Aydın-Denizli karayolunu ulaşıma kapadı Tonlarca tütün yola savruldu

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde tütün yüklü tırın karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu AydınDenizli Karayolu trafiğe kapandı. Trafik akışı tali yoldan sağlanıyor.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Dallıca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Denizli’nin Kale ilçesinden yüklediği tütünleri, İzmir’in Torbalı ilçesine götüren İsmail G. yönetimindeki 09 KR 733 plakalı tır, Dallıca Mahallesi mevkiinde iddiaya göre önüne çıkan araca çarpmamak için sürücünün direksiyon kırması sonucu refüjü yıkıp karşı şeride geçerek devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü İsmail G. kazayı yara almadan atlatırken, olayın şokunu yaşadı. Devrilen tır nedeniyle AydınDenizli karayolu trafiğe kapanırken, trafik akışı tali yol üzerinden sağlandı. Devrilen tırın ve yola saçılan tütünlerin kaza yerinden kaldırılması ile trafik akışının normale döneceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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