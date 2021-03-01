Aydın’da av kontrol faaliyetleri devam ediyor 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Aydın’da bir haftada 38 avcı kontrol edilirken, yasalara aykırı av yaptığı tespit edilen 5 kişiye yasal işlem uygulandı.

Aydın Doğa Koruma Ve Mili Parklar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Av KorumaKontrol ile Yaban hayatı destekleme çalışmalarımız kapsamında, ilimizde, 38 avcı kontrol edilmiş olup; 4915 sayılı Kara Avcılığına muhalefetleri tespit edilen 5 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Kabahatlilere 6 bin 514 TL İdari Para Cezası ile yaban hayatında meydana gelen tahribat nedeniyle 7 bin 065 TL tazminat cezası uygulandı. Kuşadası, Söke ve Efeler ilçelerimizde yaralı halde bulunan üç adet Şahin, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde gerçekleştirilecek tedavi ve rehabilitasyon süreci akabinde doğaya salınmak üzere teslim alınmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan bir adet Peçeli baykuş doğaya salınmıştır” denildi.

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