Didim Belediyesi ile iş sendikası arasında 2,5 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesinde ilk oturumda anlaşma sağlandı.

Didim Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci yaşandı. Belediye binasında yapılan toplum görüşmelere Belediye başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, iş sendikası temsilcileri ile belediyedeki iş yeri temsilcileri katıldı. Yapılan toplu görüşmede sendikanın talepleri belediye yönetimince değerlendirilmesinin ardından ilk toplantıda sendika temsilcileri ile anlaşma sağlandı.

2,5 yıllık dönemi kapsayacak olan toplu sözleşmeyle ilgili değerlendirme yapan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Belediyemizde çalışan mesai arkadaşlarımızın 2,5 yıllık dönemini kapsayacak olan toplum sözleşmede görüşmelerimizi tamamladık. Sendika temsilcileri, işçi temsilcileri ve belediye temsilcileri arasında gerçekleştirilen ilk toplantıda karşılıklı anlaşma sağlandı. İlk toplantıda sendikanın talepleri ele alındı ve emekçi arkadaşlarımızın hakları iyileştirilecek şartlar sağlandı. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana emekçi personelimiz her zaman yanında olduk ve bugünde olmaya devam ettik. İlk toplantıda belediye personelimizin yüzlerinin gülerek ayrılmaları bizleri de memnun etti. Tüm temsilcilerimize belediyemiz adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.