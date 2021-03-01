Başkan Atabay, Didim’in hızlı nüfus artışını değerlendirdi

Aydının turistik ilçesi Didim, doğası, havası ve deniziyle ülkenin bir çok kesiminden göç alırken 2020 yılında Aydın’da en fazla nüfus artışı yaşanan ilçe oldu. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise nüfus artışının her yıl yaşandığını belirterek “Didim’in bir barış kenti olması da insanların tercihlerini olumlu etkiliyor" dedi.

2020 yılı nüfus oranları açıklanırken Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de 2020 yılında Aydın’da en fazla nüfus artışı yaşanan ilçe oldu. Artan nüfus sayısıyla ilgili değerlendirme yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Didim doğası, havası ve deniziyle çok güzel bir yerleşim yeri; ayrıca düz bir konumda olması, bir çok koy barındırması ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden insanların bir arada yaşaması da bunda etken. İlçemizde bir çok yöresel dernek bulunuyor. Bu tür etkenlerde insanların tercihini etkiliyor. Bunun yanı sıra insanların siyasi tercihleri, o bölgeyi yöneten yerel yönetimlerin yönetim şekli ve hizmetleri de bunda etkili oluyor. Bu anlamda ilçemiz Didim’de hızlı bir göç yaşanıyor. Bunda belediyemizin sunduğu imkan ve hizmetlerde etkili oldu” dedi.



“İnsanları incitmeden yardımlar sürüyor”

Didim Belediyesi'nin yıllardır sürdürdüğü sosyal yardımları aralıksız devam ettiğini kaydeden Başkan Atabay pandemi sürecinde bu yardımların daha arttığını ifade etti. Atabay “Bizler toplumsal anlamda ülke insanı olarak sosyal yardımlaşmaya önem veren yapıdayız. Yaptığımız yardımlarda veren el alan elden büyüktür düsturuyla yapıyoruz. İnsanları incitmeden onurlarını kırmadan hareket etmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda gıda, giysi, yakacak ilçe içi ve ilçe dışında sağlık anlamında yardımları sürdürüyoruz. Hoş geldin bebek projesiyle ailelere dokunuyoruz. Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına tablet bağışı düzenledik. Bunun dışında pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit sıcak yemek dağıtımını sürdürüyoruz” dedi.



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