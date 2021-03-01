Uyuşturucuya karşı vatandaşlar bilgilendirildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi.
Kuşadası İlce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirligi ekipleri uyuşturucu madde satışı yapan kişi ve organizasyonlara karşı gerçekleştirdikleri titiz ve etkin operasyonel mücadele yanında ilçenin yoğun noktalarında "Narko Rehber" stantları açarak vatandaşları bilgilendiriyor.
Bu kapsamda Kuşadası AVM’ de açılan stantta vatandaşlara uyuşturucunun zararlarını anlatan broşürler dağıtıldı. Ekipler Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyon (UYUMA) Projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirligi ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaların devam edeceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.